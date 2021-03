Schmitt, Dourson, Bucciarelli, Andriat et Dufaux en bref.

Par Jean-Claude Vantroyen , Pierre Maury et Daniel Couvreur

Eric-Emmanuel Schmitt a enregistré lui-même dans le studio bruxellois de 5sur5 les 18 h de lecture de cet audiolivre, le premier tome de sa folle entreprise, qui en comptera huit. Une Traversée des temps pour raconter toute l’histoire de l’humanité. En compagnie de Noam, son héros immortel. Et ça commence il y a 8.000 ans. Cette saga, qui est un plaidoyer pour l’harmonie entre l’homme et la nature, Schmitt la raconte avec verve et passion.

« Paradis perdu » ***, Audiolib, 2 CD, 18 h, 23,45 €