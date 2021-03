Les tests antigéniques autorisés à la vente en pharmacie

Une publication au Moniteur belge rend désormais possible la vente de tests rapides en pharmacie dès la mi-avril.

A l’issue du Comité de concertation de vendredi dernier, Frank Vandenbroucke avait déjà annoncé un changement des règles pour autoriser la vente d’autotests en pharmacie. L’arrêté royal a été publié au Moniteur belge ce jeudi. Le ministre de la Santé espère que la population pourra acheter ces tests dès la mi-avril. « Le dépistage constitue une partie importante d’une sortie de crise sécurisée », selon lui.

« Un pharmacien peut délivrer des autotests aux personnes à condition que : les autotests soient prévus pour l’auto-prélèvement et l’autoanalyse et soit repris sur une liste établie par l’AFMPS ; le pharmacien informe la personne sur l’utilisation de l’autotest et indique à la personne qu’en cas de résultat positif, il doit prendre contact avec un médecin ; l’autotest soit délivré dans une officine ouverte au public », détaille l’arrêté.