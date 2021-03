«Fantômes»: ce que la guerre fait aux personnes

Après Les animaux, traduit il y a trois ans, le nouveau roman de Christian Kiefer, Fantômes, s’ouvre par deux mots qui sont un prénom américain et un nom japonais : Ray Takahashi. En 1945, il rentre aux Etats-Unis d’où il était parti combattre en Europe. « Lorsqu’il débarqua au mois d’août, ce fut pour apprendre qu’une bombe d’une puissance colossale avait ravagé la ville japonaise d’Hiroshima. » Et aussi que sa famille ne se trouve plus à Newcastle, dans le nord de la Californie. Elle a subi le sort de bien des Japonais, quand bien même ils auraient été naturalisés, considérés pendant la Seconde Guerre mondiale comme de potentiels ennemis de l’intérieur. Après une période de rétention, ils vivent désormais ailleurs. Où Ray les rejoindra probablement.