Christiane Rancé au «Soir»: «La marche est une leçon d’humilité»

entretien

Journaliste et écrivaine, Christiane Rancé a le voyage dans le sang. Un jour on lui propose de faire une traversée sur un cargo de marchandises et d’en relater l’expérience. Elle accepte. Elle ne sait pas encore que ce sera le début d’un autre voyage. Celui d’une quête de sens. Qu’est-ce qui fait l’essence de notre passage sur la terre ? Comment ne pas gaspiller les heures qui nous sont données à vivre ? C’est à travers ses lectures, ses amitiés et ses souvenirs que l’autrice nous ouvre des pistes de réflexions.