Les poches des Livres du Soir

Les jours

****

Sylvain Ouillon

Le roman de deux familles françaises sur quatre générations, du milieu du XIXe jusqu’à la fin du XXe siècle. La très belle idée de ce texte, qui conjugue fiction et non-fiction, est de juxtaposer trois narrations complémentaires : une exploration généalogique vue à hauteur du quotidien, les témoignages bruts des descendants qui nous sont contemporains, et des chapitres de contextualisation historiques. Des détails de vie exposés avec humour, finesse, et surtout une très belle intelligence multidisciplinaire exprimée avec concision. La vie qui passe devient roman. Un documentaire historique et pourtant romanesque bluffant.

Folio, 704 p., 10,30 €