CORRECTION: Realco cède ses activités piscines et spas pour se recentrer sur les enzymes

Le groupe néo-louvaniste Realco a signé mercredi un contrat de cession d?actifs de ses marques "Splash" et "Zen" à la société espagnole Manufacturas Gre SAU (groupe Fluidra, un partenaire de longue date), a-t-il annoncé jeudi matin. Le montant de la transaction s'élève à 3,5 millions d'euros fixe, accompagnés de 10% du chiffre d'affaires à réaliser en 2022, 2023 et 2024.

L'opération sera effective en septembre, Realco profitera donc encore du "pic" piscines de l'été en 2021.

Le chiffre d'affaires des deux marques dédiées aux piscines et aux spas a avoisiné les 5 millions d'euros l'an dernier.

Le but de l'opération est de se recentrer sur le coeur de métier de Realco, qui se situe de plus en plus du côté des enzymes naturelles que de la chimie classique. Le capital dégagé va permettre à la biotech wallonne "d'accélérer sa croissance à l'international" et d'investir davantage dans Eezym, sa gamme de produits d'entretien à base d'enzymes pour les particuliers, qui sera désormais la seule marque dédiée à cette clientèle. Le groupe analyse également le marché en vue d'éventuelles acquisitions.

La cession des activités piscines et spas n'aura pas d'impact sur l'emploi "dans l'immédiat". "On espère qu'à terme il sera positif", a déclaré le CEO George Blackman.