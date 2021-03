Le Club de Bruges annule son entrée en Bourse

Ce devait être une première en Belgique, le Club de Bruges avait prévu de sonner la cloche de la Bourse bruxelloise ce vendredi matin. La période de souscription aux actions s'est d’ailleurs terminée ce jeudi à 10 heures. Mais visiblement, tout ne se serait pas passé si bien que prévu.

D’après nos confrères du Tijd, le club aurait finalement décidé de botter en touche et d’annuler l’opération. Plusieurs sources nous confirment également cette information. On attend maintenant plus d’éléments de la part du club.