L’escavèche de Chimay, une spécialité désormais protégée

Préparation froide à base de poisson, enrobée d’une sauce vinaigrée et gélifiée contenant des oignons, l’escavèche de Chimay est un incontournable des tables du sud de la province de Hainaut. Ce savoir-faire se transmet de génération en génération et bénéficie désormais d’une IGP.

Elle est à Chimay ce que la tarte al djote est à Nivelles. Dans le sud du Hainaut, il n’y a en effet pas un foyer qui ne connaisse l’escavèche, un plat en sauce préparé à base de poisson. Autrefois cuisinée avec de l’anguille, elle peut se préparer à partir de truite, de brochet ou d’autres poissons de nos rivières. Traditionnellement, l’escavèche de Chimay met cependant à l’honneur le dos d’aiguillat, aussi appelé saumonette. « On ne peut l’appeler escavèche qu’à partir du moment où on a agrémenté le poisson de sa sauce vinaigrée à la texture à la fois gélatineuse et onctueuse », précise toutefois Françoise Meulemeester, gérante de l’atelier l’Escavèche du Val d’Oise. « Il s’agit d’un mélange de vinaigre, d’oignons, de citron et d’aromates. C’est la sauce qui conserve le poisson ». Acidulé et rafraîchissant, ce plat se déguste volontiers dès le retour des beaux jours. Il s’accompagne généralement d’un peu de pain beurré et de crudités ou de frites pour un mélange chaud/froid apprécié des Chimaciens.