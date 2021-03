Plus de la moitié des étudiants ont des symptômes d’anxiété et de dépression

Les résultats d’une étude universitaire montrent un sentiment d’isolement, de solitude et un manque de contacts sociaux généralisé.

Plus de la moitié des étudiants, sondés en cette période de crise sanitaire, présentent des symptômes d’anxiété et de dépression, ressort-il d’une étude universitaire réalisée sous l’impulsion de la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny et présentée jeudi.

L’étude a été pilotée par quatre chercheurs de l’UCLouvain, l’ULB et l’ULiège, qui ont interrogé en ligne 25.000 étudiants de l’enseignement supérieur sur quatre aspects : les principales difficultés rencontrées, la santé mentale, le respect des mesures sanitaires et les perspectives. Les résultats sont assez préoccupants.