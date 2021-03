La famille Colruyt investit dans une société néerlandaise de gestion d'énergie

Sensorfact a levé près de 3,7 millions d'euros au total, également auprès du fonds de capital à risque Forward.one et d'EIT InnoEnergy. La société entend continuer à investir dans le développement de sa plateforme d'efficacité énergétique pour l'industrie et à s'étendre au-delà du Benelux et de l'Italie. La Scandinavie, l'Autriche et la Suisse sont ainsi visées.

"Les factures d?énergie sont parmi les dépenses opérationnelles les plus élevées des PME industrielles. En outre, la législation européenne incite les industries à optimiser leur efficacité énergétique", explique Pieter Broekema, PDG et fondateur de Sensorfact. Ce dernier ajoute que les PME manquent souvent de données de consommation et d?analyses au niveau des machines pour déceler les possibilités d?économies.