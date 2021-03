Wallonie: les aides à l’emploi APE sauvegardées

Il n’y a pas que l’épidémie de covid dans la vie de Christie Morreale (PS) ! Ce jeudi, la ministre wallonne de la Santé et de l’Emploi a fait définitivement approuver par le gouvernement régional la réforme et surtout la pérennisation des aides à l’emploi APE. Pour rappel, ce dispositif met au travail 65.000 personnes au bénéfice de 4.500 employeurs dans les secteurs social et culturel, mais aussi dans les communes et plus largement les administrations.

Au fil du temps, ces aides à succès ont structuré de nombreuses activités qui, sans elles, auraient été impossibles à financer. Mais revers de la médaille, les procédures s’étaient transformées en une invraisemblable usine à gaz avec ce principe des « points » accordés aux employeurs qui bénéficiaient aussi de facilités fiscales.