Merci à Lisette Lombé et Charline Lambert de nous offrir un autre regard sur les choses

Retour sur les prix littéraires de la SACD et de la Scam, des sociétés d’auteurs, décernés le 18 mars. Et donc sur Charline Lambert, prix de littérature de la Scam, et sur Lisette Lombé, prix SACD et Scam. Deux poètes, de quoi ravir les Livres du Soir qui aiment la poésie, la preuve en deuxième page de ce supplément. « L’écriture de la poétesse Charline Lambert nous séduit car elle est d’une richesse particulière : elle est sensible à 1000 % », commente Isabelle Wéry, autrice et vice-présidente du comité Scam. « Chaque nano-parcelle de phrase ouvre vers des interprétations et des images multiples. » Le dernier opus de Charline Lambert, Une salve, vient de sortir à L’Âge d’Homme.