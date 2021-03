Alexander De Croo: «La pandémie a changé de visage à cause des variants»

La pandémie a changé de visage à cause des variants à la fois plus contagieux et plus virulents », a déclaré jeudi Alexander De Croo. Le Premier ministre a justifié à la Chambre les mesures prises la veille avec les entités fédérées lors du Comité de concertation. Il a également appelé à la solidarité entre les différents partenaires, alors que des voix discordantes se sont fait entendre au sein même de sa majorité, singulièrement au MR.

« Quand la situation change, vous devez revoir vos plans et je n’ai pas de honte à le dire : si la situation a fondamentalement changé, je n’hésite pas à corriger les plans », a-t-il déclaré lors d’une séance avancée d’une heure afin de lui permettre de participer ensuite au sommet européen. « Et c’est cela que la population attend de notre part. »