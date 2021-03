«Je pense que je peux peut-être faire mieux que Ronaldo»: quand Eden Hazard se voyait arriver au niveau du Portugais

Dans une interview accordée à The Athletic, John Obi Mikel, ancien équipier d’Eden Hazard à Chelsea, s’est confié sur le Diable rouge, qu’il considère comme l’un des joueurs les plus doués, mais aussi l’un des plus mauvais à l’entraînement.

« J’ai toujours dit que l’un des joueurs qui était le plus doué, qui avait tout – rythme, puissance, habileté, technique – était Eden Hazard. Il était juste derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais ce n’était que s’il le voulait. Il était si bon. Il le disait lui-même parfois : ’Si je veux être aussi bon, je peux être aussi bon. Pas aussi bon que Messi parce qu’il vient d’une planète différente, mais je pense que je peux me rapprocher de Ronaldo ou peut-être même mieux.’ Ce sont les mots qui sont sortis de sa bouche. Mais il n’était pas dévoué au jeu, il ne s’entraînait pas bien », a confié le Nigérian, avant de revenir sur son attitude à l’entraînement.