D1A: plus de nouveaux cas de coronavirus à Saint-Trond

Le club de football de Saint-Trond a annoncé jeudi que la dernière salve de tests, réalisée mardi, n’avait révélé aucun cas positif au coronavirus.

La direction des Canaris a annoncé la semaine dernière que treize contaminations avaient été enregistrées au sein du staff et du noyau de l’équipe première. Le STVV a demandé le report du match important pour le maintien contre Waasland-Beveren au Freethiel de la semaine dernière. Cela est possible dès que sept infections ont été détectées dans le groupe. La Pro League a accepté cette demande et le duel a été programmé le 6 avril.

En raison de la pause pour les équipes nationales, la Jupiler Pro League est au repos jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Le 3 avril, Saint-Trond recevra alors le FC Malines dans le cadre de la 32e journée de championnat.