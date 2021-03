Nous sommes tous plus forts que le corona

Les tensions naissent de plus en plus dans la rue. Tout le monde en a marre de la situation, dans les familles, chez les étudiants ou les enseignants, au travail. Et les actualités de ces derniers jours, avec une vaccination qui traîne par retard de livraisons de doses, ne poussent pas à l’optimisme. Pourtant, une petite voix continue à résonner en nous. C’est celle qui nous dit que l’on est « plus fort que le corona ». C’est cette petite voix qui a poussé dix sociétés belges importantes, actives aussi bien dans le milieu bancaire que dans l’alimentation fast-food, la grande distribution ou le milieu automobile à lancer prochainement une campagne de communication positive, soutenue par Le Soir, pour nous rappeler combien nous avons eu la force qui de porter un masque 8 h par jour, qui d’apprendre à 82 ans, qui de s’aimer 24 h sur 24, qui d’attendre la réouverture, qui encore de garder tout simplement le sourire.