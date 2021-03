Le secteur de l’enfance dénonce «le réel mépris» et le «manque de considération» face à la crise sanitaire

Le secteur de l’enfance réclame, auprès de Bénédicte Linard (Ecolo), ministre de tutelle, « un soutien infaillible » et des moyens financiers significatifs.

Alors que la crise sanitaire ne fait qu’aiguiser les difficultés et obstacles auxquels est soumis le secteur de l’enfance, les mesures d’aide se font attendre déplore l’Unessa dans un courrier adressé à Bénédicte Linard (Ecolo). La fédération réclame, auprès de la ministre de tutelle, « un soutien infaillible » et des moyens financiers significatifs.

« Les dernières mesures financières mises en place pour les aider à tenir la tête hors de l’eau ont pris fin le 31 décembre 2020 pour les services de PSE (promotion de la santé à l’école) et le 28 février 2021 pour les MAE (milieux d’accueil d’enfants). Depuis, nous sommes non seulement sans aucune perspective », pointe la fédération, qui dénonce « le réel mépris » et le « manque de considération » de la part du cabinet de la ministre pour ce dossier.