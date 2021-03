Supplément d’impôt pour le chômeur corona : «Une information erronée», selon le ministre des Finances

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a déploré une «information erronée» concernant un supplément d’impôt qui serait demandé aux personnes ayant bénéficié du chômage «corona» dans le courant de l’année 2020.

Vendredi dernier, Le Soir relayait les propos du président de la FGTB, Thierry Bodson, selon lequel les salariés qui, l’an dernier, ont été contraints au chômage temporaire pour cause de force majeure en raison de la crise sanitaire devraient payer 1.000 à 1.500 euros d’impôts en plus.

Pour faire correspondre le montant du chômage temporaire versé à 70% du salaire et non plus à 65%, le gouvernement Wilmès avait décidé de ramener le précompte professionnel de 26% à 15%.