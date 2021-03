Anass Zaroury découvre l’équipe nationale U21: «Un grand honneur d’être repris»

Anass Zaroury s’apprête à vivre deux moments forts dans sa carrière. Un premier ce vendredi alors que les U21 belges vont affronter le Standard en amical et un second dans quelques semaines au moment de rejoindre Charleroi. Né à Malines, le futur Carolo de 20 ans a été à l’école en néerlandais tandis que sa maman l’éduquait en français et son papa en arabe. « On va dire que je me débrouille dans les trois », sourit-il au moment d’évoquer ses facultés linguistiques. Celles-ci lui ont permis de passer sa jeune carrière exclusivement en Flandre, en passant notamment par l’Académie Guillou, mais aussi Malines et Zulte Waregem avant d’arriver libre à Lommel à l’été 2019. Malgré une première saison mitigée, l’ailier a explosé cette saison et va découvrir l’élite l’an prochain avec le Sporting de Charleroi. Doué techniquement, rapide balle au pied, mais avec une marge de progression notamment physique, Anass Zaroury fait partie de ces droitiers qui jouent à gauche. « C’est là que je me sens le mieux », confirme-t-il.