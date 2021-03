De retour en Formule 1, Fernando Alonso assure être «meilleur» qu’Hamilton et les autres pilotes

Interrogé par la BBC, Fernando Alonso a affiché beaucoup de confiance et d’enthousiasme à quelques jours de son retour à la compétition en Formule 1.

« Je suis de retour avec l’objectif de bien faire. l’objectif de me battre pour gagner des courses, et même le championnat, même si nous savons que cette saison ça ne sera pas possible vu que les règles seront les mêmes que les saisons précédentes. Mais je pense que les cartes peuvent être rebattues avec le nouveau règlement en 2022 », a expliqué l’Espagnol.

« C’est bien de voir ça, il y a des jeunes très talentueux qui ont fait de belles performances dans les catégories inférieures, il y a aussi les champions du monde que sont Lewis (Hamilton), Sebastian (Vettel) et Kimi (Räikkönen), et on peut parler de Verstappen qui est au très haut niveau depuis quatre ou cinq ans, rappelle Alonso. La grille est compétitive, ça va être intéressant de se battre contre tout le monde. »