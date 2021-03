En Allemagne, le grand cafouillage de Pâques

Lundi, Angela Merkel avait annoncé un confinement temporaire strict pour freiner la remontée des infections. Face au tollé, elle a tout annulé dès mercredi. Et on continue donc à faire la file devant les magasins. - AFP.

En Allemagne, on ne sait plus à quoi s’en tenir. Après la volte-face de la chancelière dans sa stratégie anti-covid, plus personne ne sait comment passer ses vacances de Pâques. Dans chacune des seize régions, les règles sont différentes et les séjours à l’étranger sont soumis à différentes conditions qui changent en fonction de la situation politique.

Lors du sommet covid avec les seize patron(ne)s des régions (Länder), lundi, Merkel avait annoncé un confinement temporaire strict pour freiner la remontée des infections. Son idée était de mettre le pays « sous cloche » à l’occasion d’un week-end pascal prolongé avec des fermetures de magasins, des messes en streaming et une réduction des réunions de famille au minimum.