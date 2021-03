«Allez-vous produire vous-même des vaccins?»: la pique de Frank Vandenbroucke à une députée N-VA

Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit, ex-SP.A) a de nouveau défendu la stratégie de vaccination belge jeudi à la Chambre. Il s’en est notamment pris à la députée N-VA Kathleen Depoorter : «Vous dites que vous auriez déjà vacciné tous les plus de 65 ans. Auriez-vous produit vous-même les vaccins dans votre pharmacie? »

Frank Vandenbroucke était une nouvelle fois interrogé sur la campagne de vaccination. «Cela va trop lentement», a déploré Kathleen Depoorter. Egalement pharmacienne, l’élue nationaliste a demandé au ministre pourquoi, il y a quelques semaines, il n’avait pas accepté une offre du SII indien (Serum Institute of India) d’acheter jusqu’à un million et demi de doses du vaccin AstraZeneca. «La campagne de vaccination est trop lente. En vingt jours en Flandre, nous pourrions vacciner tous les plus de 65 ans.»