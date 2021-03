Van Aert et Van der Poel poursuivent la «feestje» sur les pavés

Les pays changent, les aspérités de la route avec, mais les rivalités et les favoris aux étoiles multiples perdurent au cœur du calendrier des classiques. Le pavé, celui d’Harlbeke qui est peu ou prou similaire aux joyeusetés de la grand-messe qu’est le Ronde, la semaine prochaine, va proposer une nouvelle version du duel Wout van Aert – Mathieu van der Poel. Duel car, cette fois, le trident a momentanément remisé une de ses pointes, laissée volontairement au repos. Julian Alaphilippe a fait des Ardennaises le principal objectif de sa première partie de saison et ne souhaite, dès lors, par surcharger plus que de raison son programme jusqu’à la Doyenne. Pas de tricot irisé, donc, pas plus d’ancien arc-en-ciel slovaque. Peter Sagan préfère les pourcentages de Catalogne à la pierre des Flandres pour peaufiner une condition qui n’est tout de même pas aussi calamiteuse qu’il entend le faire croire, sa quatrième place sur la Via Roma en témoigne.