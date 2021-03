Miko acquiert un intérêt minoritaire de 25% dans une entreprise néerlandaise

L'entreprise spécialisée dans le service café et cotée en Bourse Miko a annoncé jeudi par communiqué avoir acquis un intérêt minoritaire de 25% dans la société néerlandaise Maas. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été précisés.

Les parts ont été cédées par les actionnaires existants, le fonds d?investissement Nimbus et l?équipe de direction. Certains droits de préférence sont attachés aux 75% restants.

Maas, dont le siège se situe à Eindhoven, a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 70 millions d'euros avant la crise du coronavirus avec ses quelque 500 collaborateurs. La société installe des machines à café et des distributeurs automatiques dans les grandes entreprises, les institutions publiques et les universités. Outre les boissons chaudes, Maas propose également des boissons rafraîchissantes, de snacks et des en-cas vitaminés.

Avec Miko Koffie Service, Miko possède déjà aux Pays-Bas une filiale qui, avec une cinquantaine de collaborateurs, dégage un chiffre d?affaires de l?ordre de 10 millions d?euros. L'activité commerciale y est principalement centrée sur le secteur de l'horeca et du sport. "Les deux entreprises n'empiètent donc pas sur leurs sphères d?activité respectives, mais sont au contraire presque parfaitement complémentaires", souligne Miko.