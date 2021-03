Diables rouges: le Covid-19 vide les flancs belges

Pleinement satisfait ou non des performances de Thomas Meunier et Thorgan Hazard face au pays de Galles mercredi, Roberto Martinez ne pourra pas faire appel aux deux joueurs du Borussia Dortmund à Prague samedi soir. À l’instar de Casteels et Boyata, Meunier et Hazard n’ont pas la permission de se rendre en République tchèque en raison des restrictions de voyage imposée par l’Allemagne en ces temps de pandémie de Covid-19. De quoi contraindre le sélectionneur catalan à se creuser les méninges d’ici le coup d’envoi de la joute praguoise pour savoir qui seront les deux heureux élus amener à faire les pistons.

1 Castagne assuré d’être au coup d’envoi