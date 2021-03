Guy Muya est devenu manager sportif: «J’oriente les choix des Giants»

Le Liégeois ne décide pas, mais il recommande une direction très exigeante alors qu’il appréhende son nouveau métier dans un contexte délicat et une équipe chamboulée.

Il ne revêt plus l’équipement, mais il s’assied encore sur le banc. Guy Muya, membre du « club » des Lions sélectionné plus de 100 fois, a changé de costume il y a deux ans après 19 saisons professionnelles. « J’avais un accord pour rempiler au Brussels, mais l’opportunité de devenir manager sportif d’Anvers ne se refusait pas. » Surtout qu’il s’y préparait. « J’en avais fait mon projet de fin d’études après les 3 années de Leadership & Management suivies à l’université de Newcastle : en distanciel, la norme non ? », sourit le Liégeois de 37 ans, qui ne s’attendait pas à devoir gérer une équipe en pleine pandémie à peine sa reconversion entamée.