Falsification de tests Covid: le Standard n’a pas déposé de plainte contre Seraing

Le club de Sclessin, qui craignait que son voisin sérésien ait aligné un ou des joueurs positifs lors du match de 16e de finale de Coupe de Belgique du 3 février dernier, dit avoir simplement respecté le règlement de l’Union belge qui oblige un club ou un affilié à divulguer tout fait de falsification de la compétition, sous peine de s’en rendre coupable également et de s’exposer à des sanctions. Ce que le club de Sclessin avait fait six jours après le match, après avoir attendu les résultats des tests Covid effectués sur ses joueurs et donc la confirmation qu’il n’était pas lésé. Le Standard avait alors écrit à l’Union belge pour l’informer des faits en vertu du règlement en précisant qu’il ne souhaitait pas porter plainte. Dont acte !