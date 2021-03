Un agent de santé prélève un échantillon par écouvillonnage sur une femme, dans le contexte propagation du coronavirus, dans un centre de santé local, à New Delhi, en Inde, le 25 mars 2021. - Reuters

En Inde, le ministère de la Santé, a alerté la population face à un nouveau variant du coronavirus, jugé plus contagieux et plus dangereux.

Le virus serait à l’origine de la hausse des contaminations au coronavirus dans le pays. Vendredi 19 mars, près de 41.000 nouveaux cas positifs ont ainsi été détectés, soit quatre fois plus qu’en début d’année, en une seule journée.