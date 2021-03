Place royale revient pour une émission spéciale sur la vie et le règne d’Albert, aux côtés de Paola

Ce vendredi soir, à 20h30, c’est le retour de Place Royale sur RTL-TVi. Pour une émission spéciale d’une heure vingt minutes, qui se veut à la fois regard sur le parcours de vie et hommage au couple d’Albert et Paola. Depuis la naissance de celui qui allait tardivement et inopinément devenir Roi des Belges en 1993, jusqu’à son abdication en 2013 et sa retraite depuis lors. Une retraite secouée par le long procès en reconnaissance de sa fille Delphine.