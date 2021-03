La moitié des étudiants du supérieur présentent des symptômes d’anxiété et de dépression

Par Anne-Sophie Leurquin et Marie-France Goossens (st.) avec A.-S. L.

Les psychologues Vincent Yzerbyt et Olivier Luminet (UCLouvain), Olivier Klein (ULB) et Fabienne Glowacz (ULiège), tous membres du groupe Psychologie et corona, ont cherché à objectiver l’impact de la crise sanitaire sur les étudiants du supérieur, au travers d’une enquête en ligne subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Cette prise du pouls des étudiants a été réalisée entre le 22 février et le 5 mars, à la demande de la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR). Et couronnée de succès.