Des nouvelles des joueurs du Standard avec leur sélection: une élimination historique et pas une seule victoire…

Cette trêve internationale était l’occasion de connaître les joies d’une sélection en équipe nationale pour plusieurs joueurs du Standard. Onze éléments, plus précisément.

Premiers à entrer en scène, Laurent Jans et le Luxembourg se déplaçaient au Qatar, pour une joute amicale. Mais les hommes de Luc Holtz se sont laissés surprendre par les champions d’Asie… Avec le brassard de capitaine autour du bras, le défenseur liégeois n’a rien pu faire (jusqu’à sa sortie à la 71e) pour empêcher la victoire sur la plus petite des marges (1-0) des hôtes de la prochaine Coupe du Monde. Prochain rendez-vous pour Jans et ses coéquipiers : samedi, en Irlande (20h45), pour entamer leur campagne de qualification pour cette même Coupe du Monde.