Filmographie: le cinéma et rien d’autre

Tous les films de Bertrand Tavernier pourraient s'appeler « La vie et rien d'autre ». Et ça commence avec son premier long-métrage, L’horloger de Saint-Paul, adapté de Simenon, un polar plein d’atmosphère où il rend hommage à sa ville natale, Lyon. Sa filmographie, composée de 24 longs-métrages, témoigne de son goût pour l’éclectisme. Pas question de rester cantonner dans un genre. Il fait des films sur la Première Guerre mondiale, sur les flics, sur les instits, sur la guerre d’Algérie, sur la Régence... Il tourne drames, farces, polars... « A chaque fois, je m’enrichis » dira-t-il. Il s’implique autant dans La fille de D’Artagnan, un film de cape et d’épée avec Sophie Marceau que dans Ça commence aujourd’hui, où il défend une certaine idée de l’école et de l’éducation. Quand il se tourne vers le passé pour réaliser un film d’époque, il n’est jamais dans la reconstitution. Son souci : capter l’âme d’une époque et en faire toujours émerger la résonance contemporaine.