Tensions au MR: «La légitimité de Bouchez s’effrite»

Il n’y a pas que le Premier ministre qui n’a pas apprécié la réaction de Georges-Louis Bouchez aux décisions du Codeco : dans les rangs bleus, la méthode du président du MR agace fort aussi. Ce n’est pas tant le fond que la forme qui pose problème aux libéraux. L’un d’eux explique : « Le constat d’échec, nous le partageons. Une vraie frustration naît parce qu’après un an de pandémie, il n’est toujours pas possible d’avoir un socle scientifique solide pour prendre des mesures efficaces. Quand les chiffres remontent, on dit simplement : qu’est-ce qu’on peut fermer ? Mais Georges-Louis l’exprime de façon si peu subtile qu’il bousille le message et tout le monde nous tombe dessus. »