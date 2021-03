Cyclisme: Harelbeke sans la fête, c’est tristement historique

Les organisateurs du Grand Prix de l’E3 ne prendront pas mal cette comparaison car ils émargent à une classe de sages et d’iconoclastes à la fois : ils figurent parmi les derniers à mettre sur pied une course cycliste dans leur propre… bulle, imperméables aux (r)évolutions associées aux épreuves qui les entourent. Cette association, uniquement composée d’entrepreneurs de la région du « West-Vlaams Texas » n’a jamais souhaité mettre son « E drie prijs » sous la coupole de Flanders Classics quitte à prendre de la potion magique pour résister à l’envahisseur. Pour la simple et bonne raison qu’ils sont les précurseurs de tout ce qu’on distinguait hier partout en Flandre et qu’on ne verra pas ce vendredi : le marketing participatif, soit l’équivalent des loges dans les stades de football équipés en ce sens.