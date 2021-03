Intermarché – Wanty-Gobert: «Sans dramatiser, il faut se remettre en question»

Jean-François Bourlart ne s’en cache pas, le début de saison de sa formation Intermarché – Wanty-Gobert n’épouse pas les contours les plus fous. Pour le manager général de la formation wallonne, montée cette année dans le grand bain du WorldTour, les résultats actuels ne suffisent pas, même s’il y a parfois des explications qui éclairent et décortiquent la rudesse de certains chiffres trop bruts dans les classements. « Il faut être honnête, c’est assez difficile », expose sans s’embarrasser de circonlocutions le patron du team belge. « On réalise un bon Nieuwsblad, avec quatre hommes dans le groupe qui va se disputer la victoire avant que Pasqualon tombe avec un équipier. Sans ça, on faisait au minimum top 5. Dans la même idée, Vliegen chute dans la descente du Poggio alors qu’il était juste derrière le groupe Stuyven. Jusqu’à présent, la roue n’a donc pas toujours tourné dans le bon sens… »