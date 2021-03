Un expert estime que le CIO joue à la «roulette russe» avec les JO de Tokyo

Le professeur allemand Fritz Sörgel, responsable de l’Institut de recherche biomédicale et pharmaceutique (IBMP) de Nuremberg, a qualifié de « roulette russe » l’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo par le Comité international olympique (CIO) dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Il craint notamment que de nouveaux variants du virus ne s’y propagent.

Sörgel a déclaré aux journaux Münchner Merkur et tz, dans une interview rendue publique avant la publication de l’article samedi, que le fait de réunir au Japon des milliers d’athlètes et d’officiels de 200 pays représentait un risque énorme.

« Ce que fait le Comité international olympique en ce moment, c’est comme la roulette russe », a déclaré le scientifique allemand. Pour lui, un an après le report des Jeux, « rien n’a changé, voire la situation a empiré et n’est pas plus sûre ».