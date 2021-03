Retour à la case «fermeture», et c’est l’école qui paye la facture

Tout ça pour ça : exiger vendredi dernier que l’école ne ferme pas, accepter de plancher sur des aménagements considérés dès le départ comme insuffisants, arriver ce mercredi à un compromis qui fermait tout sauf les maternelles et conclure ce jeudi par un « on ferme tout, même les maternelles, mais pas tout à fait ». Au final : la pagaille.

C’est pourtant connu : quand on veut décoller un sparadrap, l’idéal est de le faire d’un coup, sèchement, carrément. C’est net, ça fait mal une fois, mais après on arrête d’y penser et on passe à autre chose.