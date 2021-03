Grand Prix de l’E3: comme s’il s’agissait de la dernière

Lorsqu’ils quittent une épreuve, la casquette fière, le regard embué et rougi par l’effort, les coureurs émettent tous, sans la moindre exception, la même réflexion : « Et si c’était la dernière course ? » Adeptes contemporains d’une forme d’épicurisme ou du carpe diem cher à Horace, voilà ces forçats de la route contraints à vivre au jour le jour depuis plus d’un an. En ayant l’immense privilège que leur sport ait pu échapper, peu ou prou, aux annulations pures et simples. Parce que tous ses acteurs ont respecté et adhéré aux règles fondamentales improvisées au plus fort de la pandémie, le cyclisme reste le seul sport en plein air disputé… à huis clos sans interdiction pour les habitants de sortir de chez eux (la moindre des choses) pour regarder passer la course le visage masqué.