L’espoir placé par les Centraméricains en Joe Biden se brise à la frontière

Où suis-je ? Dans quel pays est-on ? Le Honduras ou les Etats-Unis ? » Un à un, agrippés à un sac renfermant toutes leurs possessions – un vieux téléphone portable, quelques papiers, deux ou trois aspirines et une petite croix de bois –, les Centraméricains traversent le pont qui relie El Paso, au Texas, à Ciudad Juárez, surveillés de près par les policiers américains. Effrayés, avec, pour la plupart, des enfants dans les bras, les migrants traînent des pieds, en chaussures sans lacets, et chacun à leur tour, déconcertés, ils posent la même question à la première personne qu’ils croisent : un vendeur ambulant, un fonctionnaire, un journaliste… « Où suis-je ? Dans quel pays est-on ? » La plupart d’entre eux ont quitté leur pays pour fuir la violence , et là, ils viennent d’être expulsés vers l’une des villes les plus dangereuses du Mexique.