Eddy de Preto A tous les bâtards

Un peu comme Christine & the Queens qui aborde toujours les mêmes thèmes mais avec une perspective nouvelle, Eddy parvient ici à se renouveler, à innover notamment avec une sonorité plus organique, plus riche. Par ses textes aussi, il va plus loin, dans un bel équilibre entre intime et ouverture, introspection et fronde altruiste d’une force inouïe. En parlant d’amours et de représentations multiples, Eddy fait du bien. Son vécu, passé ou non, est également plein de tendresse. C’est un modèle et c’est la chanson française qui ne s’en porte que mieux !

Le site de l’artiste.