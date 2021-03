Eddy de Pretto est un modèle: l’écoute intégrale de son nouvel album

Après « Cure » et sa version augmentée « Culte », Eddy de Pretto revient en s’adressant « A tous les bâtards ».

De Paris, où il est toujours confiné, Eddy nous a parlé de ce deuxième album où, une fois de plus, il se révèle beaucoup, en prenant cette fois la tête d’un combat frondeur…

Commençons par « Tout vivre », la dernière chanson de l’album, la plus importante sans doute, où vous faites part de vos doutes sur ce qu’il faut dire ou pas…

Comment dire des choses suffisamment intenses, frontales, directes ? Comment pouvoir digérer les choses pour en parler ? Il y a des moments où je suis persuadé que je ne suis pas capable d’écrire une seule chanson. À chaque fois que j’en écris une, c’est la folie et la joie. Avant cela, c’est beaucoup de galères et de forces intérieures, de travail. Du coup, il faut que je sois rempli de choses, que ça brûle, que ça flambe pour pouvoir me mettre à l’écriture.