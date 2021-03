Coronavirus - Optimistes, plus de 75% des scale-ups pensent enregistrer la croissance prévue en 2021

Comme beaucoup d?autres, les start-ups et scale-ups belges n?ont pas échappé aux effets de la pandémie de coronavirus. Quelle que soit leur taille, la croissance du chiffre d?affaires de toutes ces structures a été touchée, les plus concernées étant les petites entreprises. Plus de trois sur quatre pensent pourtant enregistrer la croissance attendue en 2021, selon la dernière enquête du bureau de consultance Deloitte publiée vendredi. Ces start-up et scale-up créent en outre plus d?emplois que la moyenne en Belgique.