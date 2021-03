Annelies Verlinden: «Des contrôles aux frontières seront effectués pendant les vacances»

On va avoir des contrôles aux frontières, comme pendant les vacances de carnaval. Le Comité de concertation et le Conseil des ministres ont approuvé un accord de coopéation sur la quarantaine et le testing, les parlements des entités fédérées doivent encore l’approuver, on aura alors un contrôle encore plus grand sur la quarantaine et le testing », a annoncé Annelies Verlinden sur Bel RTL ce vendredi matin.

La ministre de l’Intérieur a également expliqué que, pour celles et ceux qui souhaiteraient voyager en Belgique pendant les vacances, une discussion a eu lei avec la SNCB et le ministre de la Mobilité pour éviter des rassemblements dans les trains. « Le nombre de sièges sera limité pour éviter trop de monde, il y aura des filtrages dans les gares et un système d information pour suivre et contrôler la capacité des trains. »