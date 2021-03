Raoul, Zélie et Océane, «éveillés», mais pas énervés

Zélie, Océane, et Raoul ont entre 22 et 24 ans. Ils étudient le droit, la psychologie ou le maraîchage bio. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais tous les quatre partagent un point commun : ils se qualifient de militants et essaient, à leur niveau, de combattre les oppressions à l’égard des minorités. « Dans un premier temps, je me suis intéressée au féminisme et à la lutte contre le racisme, parce que je suis directement concernée. Ensuite, aux injustices vécues par la communauté LGBTQIA+. Tout est lié en fait, pointe Océane, étudiante en dernière année de droit à l’UCLouvain.