Bulles, commerces, métiers de contacts: ce qui change ce samedi

Le Comité de concertation a décidé d’une « pause de Pâques » durant 4 semaines, a annoncé mercredi le Premier ministre, Alexander De Croo, entouré des ministres-présidents et du ministre fédéral de la Santé. Face à la croissance de la pandémie de Covid-19 qui touche aussi bien la Belgique que ses voisins, les différents gouvernements du pays ont décidé de fermer les écoles plus tôt que prévu ainsi que les professions de contact non médicales et de restreindre l’accès des commerces non essentiels.

« Le variant britannique est devenu dominant dans notre pays. On pourrait dire que l’on est entré dans une nouvelle phase. Ce n’est pas une augmentation exponentielle mais ça ne veut pas dire qu’elle n’est pas inquiétante car même une augmentation linéaire devient intenable », a souligné M. De Croo.