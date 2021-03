Assurances : Allianz va acquérir la filiale polonaise d'Aviva pour 2,5 milliards d'euros

"Allianz s'est mis d'accord pour acquérir Aviva Poland", qui comprend des activités "d'assurance vie et non-vie", de "caisses de retraite" et de "gestion d'actifs", ainsi que "51% de la coentreprise avec Santander", a précisé le groupe.

Ce rachat "va relancer notre croissance en Pologne et produire un effet d'échelle dans toute l'Europe centrale et de l'est", estime Klaus-Peter Roehler, membre du conseil d'administration du groupe, cité dans un communiqué.

L'assureur compte, grâce à cette transaction, doubler ses revenus en Pologne, pour devenir le cinquième plus gros assureur du pays.

L'activité polonaise d'Aviva a en effet rapporté en 2020 un bénéfice net de 130 millions de livres (150 millions d'euros), selon Aviva.