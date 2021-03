Dans LéNA cette semaine: vaccination à New York, déjà le moral s’améliore

Aujourd’hui, à New York, la situation est meilleure que dans d’autres régions de l’Amérique. La ville a changé, parce que les rues ne sont plus désertes. Les restaurants, dans les limites autorisées, sont remplis, les cinémas rouvrent leurs portes, à une échelle restreinte mais ils ouvrent à nouveau. Les embouteillages sont de retour. Ce sont les premiers signes tangibles, concrets, d’un retour à la normale. C’est pour cela qu’il y a un point dont on ne peut pas douter : la vaccination et la logistique qui l’entoure fonctionnent. Au 23 mars, sur l’ensemble des Etats-Unis, 128,22 millions de doses avaient déjà été administrées. 84 millions d’Américains avaient reçu la première injection et 45,5 millions, leurs deux doses. On avance à un rythme de 2,5 millions de vaccins par jour. Bientôt – Joe Biden s’y est engagé – nous arriverons à 3 millions de vaccins par jour. D’ici la fin juin, 270 millions d’Américains supplémentaires devraient s’être fait vacciner. Le 4 juillet, on fêtera l’Indépendance avec toute la famille autour d’un barbecue.