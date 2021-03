Cavanna, un auteur inspirant pour Coco

Un auteur inspirant ? Coco pense à François Cavanna, le cofondateur de « Hara-Kiri » et de « Charlie Hebdo », et à une citation, toute récente, de Ricky Gervais.

Je pense à ce petit texte inspirant écrit par Cavanna, après la censure du magazine Hara-Kiri, qui avait titré pour la mort du Général de Gaulle : « Bal tragique à Colombey, un mort ». Cela remonte à 1971. Et il a eu ces mots très beaux et très justes, qui valent encore pour aujourd’hui et demain : “L’humour a pour matériaux les faits, les situations, les idées. Il plonge au fond des choses, extirpe les monstres pleins de pattes de leurs sales trous noirs et les jette en plein soleil. L’humour fait mal. L’humour fait peur. Toujours. Parce que l’humour, c’est le réel. Le réel débarbouillé du masque de l’habitude. La vérité, non seulement toute nue, mais son et lumière, mais éblouissante, mais insoutenable. Un coup de poing dans la gueule, c’est ça, t’as tout compris.”