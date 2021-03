Mehdi Bayat toujours positif

Testé positif il y a 9 jours avant le dernier match de Charleroi en championnat, comme le veut le protocole Pro League, le président de la Fédération est à nouveau passé par la case examens médicaux et par le supplice de l’écouvillon. Verdict : « La charge virale a encore augmenté, explique-t-il. Ce qui exclut toute sortie de quarantaine à l’heure actuelle. Je reste donc confiné avec ma femme et mes deux filles à la maison. Tout en travaillant sur mes dossiers par vidéoconférence. Ce n’est pas une situation amusante pour un hyperactif comme moi, mais il faut le prendre avec philosophie et respecter les règles sanitaires. »

Une assignation qui induit une absence forcée de la délégation officielle, finalement emmenée par Peter Bossaert, et qui prendra son envol, en compagnie des Diables, ce vendredi soir à 20 heures à destination de Prague. Après le pays de Galles, Mehdi Bayat en sera donc encore une nouvelle fois quitte pour supporter les Diables comme un simple téléspectateur.