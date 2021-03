Dom La Nena livre une partition intérieure qui agit comme un baume: l’écoute intégrale

Le temps n’est plus le même depuis un an. Notre vie a changé de tempo. Voilà de quoi inspirer une artiste comme Dom La Nena, dont c’est ici le troisième album après Ela en 2013 et Soyo en 2015. On connaît aussi la chanteuse, auteure, compositrice et violoncelliste brésilienne basée à Paris pour son duo Birds On A Wire en compagnie de Rosemary Standley de Moriarty. Ici, au travers de douze chansons souvent courtes en portugais, en espagnol ou en français et d’un instrumental introductif, Dom décline une sorte de saudade fait de bossa, de pop et de musique de chambre, explorant les possibilités multiples de faire sonner son instrument. Entre valse et cumbia, elle nous rappelle un peu les syncrétismes d’une Lhasa, tout étant fait ici pour créer des instants suspendus, à la fois rêveurs et mélancoliques.